Focus Entertainment czekają spore zmiany. Firma przechodzi restrukturyzację

Produkcją gier zajmie się natomiast siedem studiów deweloperskich wchodzących w skład grupy PulluP Entertainment. Mowa tutaj o takich zespołach jak Blackmill, Caropool Studis, Deck13, Dovetail, Leikir Studio Streumon oraz Twelve Tenths.

Na koniec warto przypomnieć, że w najbliższym czasie Focus Entertainment dostarczy na rynek nie tylko wspomniane na początku wiadomości Banishers: Ghosts of New Eden, którego premiera zaplanowana jest na 13 lutego 2024 roku. Na początku marca do sprzedaży trafi bowiem Expeditions: A MudRunner Game, a kilka miesięcy później – bo we wrześniu – zadebiutuje Warhammer 40,000: Space Marine 2.