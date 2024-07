Flint: Treasure of Oblivion – nowy film o narracji w grze

Microids i Savage Level opublikowały drugi odcinek z serii o powstawaniu gry Flint: Treasure of Oblivion , tym razem skupiając się na unikalnym sposobie opowiadania historii.

Frankofońskie komiksy w roli narratora

W najnowszym wideo Savage Level ujawnia, że narracja w grze Flint: Treasure of Oblivion będzie oparta na stylu frankofońskich komiksów. Studio zdecydowało się umieścić to narzędzie w sercu przygody, aby zapewnić wyjątkowe wrażenia każdemu graczowi. Dzięki temu podejściu, eksploracja i taktyczna walka są ściśle zintegrowane z fabułą, co ma na celu całkowite zanurzenie gracza w bogatym i tętniącym życiem świecie.