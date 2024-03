Fizyczne wydanie Baldur’s Gate 3 na Xbox jednak na 4 płytach. Zabrakło 500 MB

Kilka dni temu Larian Studios informowało, że pudełkowa wersja Baldur’s Gate 3 na Xbox prawdopodobnie będzie zawierać cztery płyty. Deweloperzy podkreślali jednak, że „sytuacja jest dynamiczna”, ponieważ belgijski zespół do samego końca starał się zmieścić swoją produkcję na trzech dyskach. Ostatecznie – jak się okazuje – fizyczne wydanie Baldur’s Gate 3 na konsolach Microsoftu będzie posiadać cztery płyty, ale do osiągnięcia wspomnianego celu zabrakło naprawdę niewiele.

Do zmieszczenia Baldur’s Gate 3 na trzech płytach w wersji na konsole Xbox zabrakło 500 MB

Michael Douse, dyrektor działu wydawniczego Larian Studios, ujawnił bowiem, że do zmieszczenia Baldur’s Gate 3 wersji na konsole Xbox na trzech płytach zabrakło tylko 500 MB. Belgijski zespół od początku chciał, by fizyczne wydanie wspomnianej produkcji było w pełni grywalne. Posiadacze wersji pudełkowych nie będą zmuszeni więc do pobierania żadnych danych niezbędnych do uruchomienia gry.