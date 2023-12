Final Fantasy XVI na PC będzie wymagać SSD. To „konieczność” – mówi producent

Yoshida w rozmowie z Famitsu (dzięki PCGamesN ) podkreślił, że szczegóły na temat wymagań sprzętowych Final Fantasy XVI na PC zostaną ogłoszone w „odpowiednim czasie”. Deweloper zaleca jednak użytkownikom – którzy są zainteresowani pecetową wersją wspomnianej produkcji – by wyposażyli swoje komputery osobiste w dyski SSD.

Producent Final Fantasy XVI zapewnił jednocześnie, że zespół dołoży wszelkich starań, by gra została zoptymalizowana „tak bardzo, jak to możliwe”. Yoshida podkreśla jednak, że deweloperzy nie są w stanie „pokonać bariery sprzętowej”, dlatego też dysk SSD będzie „koniecznością”. Dokładne specyfikacje – jak wspomnieliśmy wyżej – zostaną natomiast ujawnione „przy innej okazji”.

Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy XVI dostępne jest obecnie wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Szok i niedowierzanie – recenzja Final Fantasy XVI.