Final Fantasy VII: Rebirth na zwiastunie. Square Enix chwali się sukcesem gry

Square Enix ma powody do zadowolenia, ponieważ Final Fantasy VII: Rebirth zebrało fenomenalne recenzje . Obecnie produkcja może pochwalić się średnią ocen na poziomie 93 punktów (na podstawie 103 opinii) w serwisie OpenCritic . Warto podkreślić, że wszyscy recenzenci polecają wspomniany tytuł. Grze udało się zebrać kilka „10”, co potwierdza opublikowany przez japońską firmę zwiastun.

Kultowi bohaterowie Cloud, Barret, Tifa, Aerith i Red XIII uciekli z dystopijnego miasta Midgar i ruszają w pościg za Sephirothem, bezwzględnym wojownikiem z przeszłości Clouda, dotychczas uważanym za zmarłego. To przygoda, którą mogą się cieszyć wszyscy gracze, również ci, którzy jeszcze nie grali ani w Final Fantasy VII Remake, ani w pierwowzór na PlayStation – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy VII: Rebirth dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Square Enix, to zapraszamy Was do lektury: Jedziemy dalej - recenzja Final Fantasy VII Rebirth.