Final Fantasy VII: Rebirth nie zawodzi. Gra zbiera fenomenalne recenzje

Final Fantasy VII: Rebirth – wybrane oceny:

God is a Geek – 10/10

Wccftech – 10/10

GamingBolt – 10/10

Siliconera – 10/10

GamingTrend – 9.5/10

PlayStation Universe – 9.5/10

DualShockers – 9.5/10

TechRaptor – 9.5/10

IGN – 9/10

Metro GameCentral – 9/10

Press Start – 9/10

Game Informer – 8.5/10

GameSpot – 8/10

Push Square – 8/10

Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy VII: Rebirth zadebiutuje już 29 lutego 2024 roku wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Square Enix, to zapraszamy Was do lektury: Jedziemy dalej - recenzja Final Fantasy VII Rebirth.