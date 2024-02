Premiera gry Final Fantasy VII Rebirth. Problemy z trybem wydajności i wydaniem fizycznym

Dziś – 29 lutego – na rynku zadebiutowała gra Final Fantasy VII Rebirth , czyli wyczekiwana druga część trylogii remake’ów kultowego Final Fantasy VII od Square Enix . Produkcja została udostępniona wyłącznie na konsoli PlayStation 5 i jest dostępna do kupienia w sklepie PlayStation Store (standardowe wydanie wyceniono na 339 złotych). Oprócz standardowego wydania dostępne są edycje Deluxe za 429 złotych, Twin Pack za 469 złotych oraz Digital Deluxe Twin Pack za 529 złotych.

Oprócz tego na rynku japońskim doszło do wpadki podczas wytaczania płyt – niektórzy gracze donoszą, iż może to dotyczyć również Europy. Niektóre egzemplarze posiadają nośniki z błędnymi etykietami. To oznacza, że w takich przypadkach Data Disc od instalacji uruchamia grę, zaś Play Disc od uruchamiania ją instaluje.