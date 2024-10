Film Until Dawn z datą premiery. Widowisko trafi do kin w przyszłym roku

Projekt dla PlayStation nakręcił David F. Sandberg.

W styczniu bieżącego roku pojawiły się pierwsze informacje związane z filmem Until Dawn. Jak się dowiedzieliśmy, produkcja ma stanowić „list miłosny” dla fanów gatunku, opowiadając historię grupy przyjaciół uwięzionych w górskim schronisku. Teraz poznaliśmy natomiast kinową datę premiery widowiska. Until Dawn – film zadebiutuje w kinach w pierwszej połowie 2025 roku Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Deadline, film Until Dawn trafi do kin 25 kwietnia 2025 roku. Reżyserem adaptacji gry z 2015 roku jest David F. Sandberg (Shazam!), natomiast scenarzystą – Gary Dauberman (To, Annabelle, Zakonnica).

W obsadzie znaleźli się Peter Stormare (Fargo, Constantine), Maia Mitchell (Ostatnie wakacje, Good Trouble, Bez szans, Przesiadując przy cieście w barach) oraz Belmont Cameli (Saved by the Bell, Bezsenność we dwoje). Ponadto w filmie zobaczymy Ellę Rubin, Michaela Cimino, Ji-young Yoo i Odessę A’zion.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Until Dawn zadebiutowało pierwotnie w 2015 roku. Gra to interaktywna opowieść, podczas której poznajemy losy ośmiu przyjaciół uwięzionych w odciętym od świata górskim schronisku. Na grupę poluje zabójca, a bohaterowie muszą go pokonać, zanim sami staną się ofiarami. Los przyjaciół zależy od decyzji podejmowanych przez gracza. Warto również dodać, że w październiku ukazał się remake gry. Odbiór produkcji na platformie Steam jest aktualnie „w większości pozytywny”. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Until Dawn Remake - recenzja. Już chyba wiem, czemu powstał ten remake….

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.