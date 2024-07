Festiwal Tower Defense na Steam. Gry na PC taniej nawet o 90% – przegląd ofert

Użytkownicy komputerów osobistych mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Orcs Must Die! 3, Stronghold: Definitive Edition czy The Riftbreaker.

Wraz z nowym tygodniem na Steam ruszył Festiwal Tower Defense. Użytkownicy komputerów osobistych mają więc okazję kupić kilka interesujących gier ze wspomnianego gatunku w niższej cenie. Wśród przecenionych produkcji znajdziemy m.in. takie tytuły jak Bloons TD 6, Dome Keeper, Kingdom Two Crowns, Orcs Must Die! 3, Stronghold: Definitive Edition czy The Riftbreaker. Zniżki sięgają nawet 90%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.

Festiwal Tower Defense na Steam kończy się 5 sierpnia 2024 roku o 19:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Festiwal Tower Defense na Steam – wybrane oferty: