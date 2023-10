Far Cry Multiplayer niczym Escape from Tarkov? Nowe informacje o grze Ubisoftu

Henderson informuje na łamach portalu Insider Gaming , że założenia sieciowej odsłony serii Far Cry zmieniały się kilkukrotnie w ciągu kilku ostatnich lat rozwoju. Obecnie Ubisoft ma jednak pracować nad grą typu extraction shooter, czyli produkcją w stylu Hunt: Showdown czy Escape from Tarkov. Całość ma rozgrywać się we fikcyjnym regionie Alashnica wzorowanym na Alasce, a bohaterowie zostaną zwabieni do wspomnianego miejsca „obietnicą wolności”.

Według ostatnich doniesień Far Cry 7 ma zrewolucjonizować serię za sprawą mechaniki ograniczonego czasu potrzebnego na ukończenie historii . Pod koniec stycznia Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – informował natomiast, że Ubisoft pracuje również nad sieciową odsłoną serii Far Cry . Teraz informator postanowił podzielić się kilkoma dodatkowymi szczegółami na temat Project Maverick, jak wewnętrznie określana jest wspomniana produkcja.

Ostatecznie okaże się jednak, że Alashnica to „kraina chaosu”, gdzie zaufanie pomiędzy ludźmi „praktycznie nie istnieje” . Zgodnie z tradycją rozgrywka skupiać będzie się na eksploracji świata w poszukiwaniu zasobów. Gracze będą również polować na zwierzęta, a zebrane zasoby będzie można wykorzystać do tworzenia ekwipunku, leków, amunicji oraz ulepszania zdobytego wcześniej sprzętu.

W sieciowej odsłonie serii Far Cry do dyspozycji graczy oddana ma zostać także kryjówka, która będzie stanowić swego rodzaju bazę operacyjną i bezpieczną strefę. We wspomnianym miejscu będzie można przechowywać również zebrane bronie, sprzęt, gadżety i nie tylko. Jeśli bohater sterowany przez gracza umrze w trakcie eksploracji otwartego świata, to straci wówczas cały ekwipunek i zdobyte umiejętności. Po śmierci postaci użytkownicy zachowają jedynie przedmioty znajdujące się w kryjówce.

Henderson informuje, że sieciowa odsłona serii Far Cry pozwoli zarówno na zabawę w trybie solo przeciwko innym użytkownikom, jak i na łączeniu się w drużyny. W tym drugim przypadku gracze będą dzielić ze sobą kryjówkę i znajdujące się w niej przedmioty. Kluczowym elementem rozgrywki ma być zdobywanie poziomów poprzez wykonywanie misji i kontraktów. Poprzez awanse odblokowywane będą różnego rodzaju bonusy i perki, które ułatwią przetrwanie.

Gracze zainteresowani sieciową odsłoną serii Far Cry muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Project Maverick ma co prawda zadebiutować na rynku przed Far Cry 7, ale – jak informuje Henderson – data premiery gry ma być obecnie zaplanowana na kwiecień 2025 roku. W pierwszej połowie przyszłego roku produkcja ma natomiast osiągnąć wersję alfa.