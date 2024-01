Far Cry może otrzymać nowy spin-off. Fani serii raczej nie będą zadowoleni

Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj na rynku debiutuje Prince of Persia: The Lost Crown. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje na temat jednego z nadchodzących projektów Ubisoftu. Wygląda na to, że popularny wydawca przygotowuje nowy spin-off serii Far Cry. Niestety projekt, nad którym najwyraźniej pracuje francuska firma, raczej nie przypadnie do gustu fanom wspomnianego cyklu.

Captain Laserhawk Niji Warrior ocenione przez PEGI. Ubisoft szykuje nowy spin-off serii Far Cry

W bazie danych PEGI pojawiła się bowiem karta poświęcona Captain Laserhawk Niji Warrior. Na pierwszy rzut oka sama nazwa projektu nie wskazuje, że całość ma cokolwiek wspólnego z serią Far Cry. Tytułowy kapitan jest jednak głównym bohaterem serialu Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, który w zeszłym roku zadebiutował na platformie Netflix i czerpał inspiracje z Far Cry 3: Blood Dragon.