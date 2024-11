Fani naprawiają błędy twórców STALKERA 2. Nowy mod ma naprawić niepoprawnie działającą mechanikę

Fanowski dodatek do STALKER 2: Heart of Chornobyl naprawia również inne niepoprawnie funkcjonujące mechaniki związane z A-Life, takie jak interakcje ze znajdującymi się w dalekiej odległości NPC-ami oraz pojawianie się zbyt dużej ilości wrogów w pobliżu gracza, co jest oczywiście związane z zasięgiem symulacji terenu. Oczywiście modyfikacja została stworzona przez twórców oryginalnej gry, więc nie jest on dokładnie zoptymalizowany i często prowadzi do problemów z wydajnością.

Na koniec przypomnijmy, że STALKER 2: Heart of Chornobyl został wydany 20 listopada na PC oraz Xbox Series X/S. W naszym serwisie pojawiła się recenzja, w której przyznaliśmy grze notę w wysokości 7,5/10.