Fani Jona Snowa nie będą zadowoleni. Serial o ich ulubionym bohaterze nie powstaje. HBO ma inne priorytety

Jego słowa odnoszą się do serialu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, który powstaje na podstawie opowiadań George’a R.R. Martina, noszących tytuł Dunk and Egg. Jak widać HBO postanowiło wypróbować zainteresowanie widzów innym światem wykreowanym przez słynnego pisarza i twórcy Gry o tron.

Jon Snow nie doczeka się serialu. HBO ma inne priorytety

Jak dodał prezes HBO, wszystkie inne projekty oparte na Grze o Tron to nic innego jak luźne pomysły, które nawet nie weszły jeszcze w etap planowania. Oznacza to dokładnie tyle, że serial Snow, jeśli rzeczywiście dostanie taki tytuł, został przełożony na nieokreślony czas i czeka, aż, być może, pewnego dnia dostanie zielone światło.