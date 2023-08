Fani chcą Roberta Makłowicza w Gothic Remake. Powstała petycja, aby zagrał popularnego kucharza

Podczas THQ Nordic Digital Showcase Alkimia Interactive zaprezentowała nowy zwiastun Gothic Remake, na którym mogliśmy zobaczyć, jak wygląda spora część Starego Obozu. W pewnym momencie zaprezentowano nawet kucharza Snafa oraz popularnego Wrzoda. Chociaż do premiery gry jeszcze zostało sporo czasu, to polscy fani już rozpatrują idealnych kandydatów do dubbingu. Jednym z nich jest Robert Makłowicz, który miałby użyczyć swojego głosu Snafowi.