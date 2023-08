Fallout – nowa grafika z serialu stworzona przez AI? Fani wściekli na Amazona

Dopiero co oberwało się Marvelowi, a teraz Amazon mógł wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia grafiki promującej serial.

Obecnie strajkujący scenarzyści i aktorzy walczą m.in. o regulowanie wykorzystania AI przez wytwórnie filmowe. Mimo to największe studia ochoczo korzystają z dobrodziejstw najnowszej technologii. W serialu Tajna Inwazja Marvel wykorzystał AI do wygenerowania czołówki serialu, co nie spodobało się wielu widzom. Jak widać w Hollywood szybko zapomniano o tych kontrowersjach i według wielu osób Amazon mógł skorzystać ze sztucznej inteligencji do stworzenia najnowszej grafiki promującej serial Fallout.

Grafika z serialu Fallout stworzona przesz sztuczną inteligencję?

Na pokazie Starfielda na Gamescomie uczestnicy mogą zobaczyć pierwszy zwiastun Fallouta od Amazona, który wyciekł do sieci. Firma ogłosiła również, że na premierę produkcji będziemy musieli poczekać do przyszłego roku. Wraz z zapowiedzią terminu debiutu udostępnili oficjalną grafikę promocyjną swój serial. Problem w tym, że mogła zostać ona wygenerowana przez AI.