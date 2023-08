Fallout na nowej grafice. Amazon zdradził termin premiery serialu

Fallout to jedna z najbardziej oczekiwanych nadchodzących ekranizacji gier. Za serial odpowiada Amazon, który we współpracy z Bethesdą, podczas właśnie odbywających się targów Gamescom zaprezentował pierwszy materiał pochodzący z produkcji. Uczestnicy pokazu Starfielda mieli okazję zobaczyć kilka scen z serialowego Fallouta, w tym sceny akcji, czy ujęcia na armię Bractwa Stali. Amazon nie zapomniał również o osobach, które zostały w domu i nie wybrały się w tym roku do Kolonii. Platforma Prime Video podzieliła się nową grafiką z serialu, ujawniając nie tylko miejsce akcji, ale również wstępny termin premiery.

Fallout – Amazon ujawnił termin premiery serialu na podstawie popularnej serii gier od Bethesdy

Na grafice, która przypomina reklamę lub baner, możemy zobaczyć popularnego Vault Boya na tle słonecznego Los Angeles. To właśnie najludniejsze kalifornijskie miasto będzie główną lokacją, w której rozgrywać się będzie akcja serialu. Potwierdzono również, że produkcja przedstawi losy mieszkańców Krypty 33.