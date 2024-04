Fallout 76 wkrótce z nową lokacją. Pierwsi gracze eksplorują już dolinę Skyline

Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca aktualizacja wprowadzi do Fallout 76 szereg nowości, a także rozszerzy mapę o dolinę Skyline. Jak wspomnieliśmy wyżej, część graczy może już eksplorować nowe tereny. Bethesda poinformowała bowiem, że wspomniany biom został udostępniony użytkownikom, którzy mają dostęp do serwerów testowych.

Dolina Skyline to nie tylko nowe tereny, ale też zupełnie nowi przeciwnicy, z którymi będą musieli zmierzyć się gracze. Dodatkowo wraz z nadchodzącą aktualizacją Fallout 76 doczeka się zmian w systemie walki i pogody. Jeśli jesteście zainteresowani wspomnianym patchem, to jego szczegółowy opis dostępny jest na oficjalnej stronie studia Bethesda.

Na koniec przypomnijmy, że Fallout 76 zadebiutował w listopadzie 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Fallout 76 – recenzja. Bugerfall out!

