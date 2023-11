Facebook i Instagram zaoferują subskrypcję, aby pozbyć się reklam

Jeśli zaś chodzi o koszty, miesięczna subskrypcja na komputerach kosztować będzie 9,99 euro, czyli około 45 złotych, zaś na urządzeniach mobilnych będzie to 12,99 euro, czyli około 58 złotych. Jak tłumaczy Meta, na platformach mobilnych jest drożej, ponieważ cena uwzględnia już opłaty pobierane przez Apple oraz Google. Co więcej, w marcu przyszłego roku pojawią się kolejne opłaty – każde kolejne konto dodane w Centrum Kont będzie wydatkiem o wysokości 6 euro (około 27 złotych) na komputerach i 8 euro (około 36 złotych) na urządzeniach mobilnych.

Wierzymy w internet wspierany reklamami, który daje ludziom dostęp do spersonalizowanych produktów i usług niezależnie od ich statusu ekonomicznego. Pozwala również małym firmom dotrzeć do potencjalnych klientów, rozwijać działalność i tworzyć nowe rynki, napędzając wzrost europejskiej gospodarki. Podobnie jak inne firmy, będziemy nadal opowiadać się za internetem wspieranym reklamami, nawet z naszą nową ofertą subskrypcji w UE, EOG i Szwajcarii. Szanujemy jednak ducha i cel tych zmieniających się europejskich przepisów i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.