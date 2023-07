Everspace 2 jest lepsze na PlayStation 5 dzięki… Xbox Game Pass

Everspace 2 zostanie dołączony do Game Pass od pierwszego dnia, a dyrektor generalny Rockfish Games, Michael Schade, w wypowiedzi dla podcastu Xbox Expansion Pass, stwierdził, że przynosi to korzyści wszystkim, ponieważ zespół ma rok dodatkowego czasu na rozwój.

Moglibyśmy stworzyć Everspace 2 bez Xbox Game Pass, ale byłaby to mniejsza gra. Część funduszy – opłata licencyjna – jest pobierana, gdy uruchamiasz PC Game Pass w programie Game Preview. Potem dostajesz znaczną część licencji, co umożliwiło nam pracę nad grą jeszcze przez dziewięć miesięcy. W połączeniu z innymi źródłami przychodów, które mieliśmy, oraz umową Game Pass, umożliwiło nam to dodanie dziewięciu do dwunastu miesięcy więcej czasu na produkcję.