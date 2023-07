Everspace 2 z datą premiery na PS5 i XSX. Gra zmierza również do Xbox Game Pass

Produkcja studia Rockfish Games trafi wkrótce do szerszego grona odbiorców.

Okazuje się, że Everspace 2 zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 15 sierpnia 2023 roku. Tego samego dnia produkcja studia Rockfish Games trafi również do biblioteki Xbox Game Pass. Posiadacze konsol Sony z aktywną subskrypcją PlayStation Plus mogą natomiast skorzystać ze specjalnej oferty i zamówić wspomniany tytuł w przedsprzedaży w PlayStation Store z 20% zniżką.

Na koniec przypomnijmy, że pełna wersja Everspace 2 zadebiutowała na komputerach osobistych 6 kwietnia 2023 roku. Produkcja Rockfish Games dostępna jest na Steam, GOG.com oraz w Microsoft Store. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry EVERSPACE 2. Naprawdę ciężko się od tego oderwać.