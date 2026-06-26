Ethan Hawke i Russell Crowe razem w nowym filmie z 94% na Rotten Tomatoes. Przygoda, western i survival w jednym

Jak wypadnie ten nietypowy duet?

Choć Ethan Hawke od lat należy do grona najbardziej cenionych aktorów Hollywood, w ostatnim czasie jego kariera wyraźnie nabrała nowego kierunku. Zamiast wysokobudżetowych widowisk coraz częściej wybiera produkcje autorskie i gatunkowe, w których może stworzyć charakterystyczne, zapadające w pamięć kreacje. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie z The Weight, którego pierwszy zwiastun właśnie trafił do sieci. The Weight – przygodowo-survivalowe kino osadzone w czasach Wielkiego Kryzysu Film miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu Sundance, gdzie został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków. Produkcja może pochwalić się również wynikiem 94% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.

Akcja The Weight rozgrywa się w latach 30. XX wieku w stanie Oregon. Hawke wciela się w owdowiałego mężczyznę, który zostaje skazany na więzienie i rozdzielony z córką. Szansę na odzyskanie wolności daje mu naczelnik zakładu karnego, grany przez Russella Crowe'a. Cena jest jednak wysoka – bohater musi wziąć udział w niebezpiecznej operacji przemytu złota. Za reżyserię odpowiada debiutujący Padraic McKinley, którego film okazał się jedną z pozytywnych niespodzianek Sundance. Twórcy stawiają na klasyczną formułę kina przygodowo-sensacyjnego osadzonego w realiach Wielkiego Kryzysu, dziś spotykaną na ekranach znacznie rzadziej niż jeszcze kilkanaście lat temu.

GramTV przedstawia:

Dla Ethana Hawke'a The Weight jest kolejnym dowodem na to, że coraz chętniej stawia na odważniejsze i bardziej charakterystyczne projekty. W ostatnich latach aktor zwrócił uwagę widzów rolą przerażającego porywacza w Czarnym telefonie, pojawił się w nominowanym do Oscara Dzikim robocie, zagrał również w głośnym Zostaw świat za sobą. Podobną drogą od pewnego czasu podąża również Russell Crowe, który po latach największej popularności coraz częściej pojawia się w kameralniejszych projektach, stawiających na mocne aktorstwo – przykładem jest Norymberga. The Weight daje obu aktorom kolejną okazję do stworzenia charakterystycznych, niejednoznacznych postaci. The Weight trafi do amerykańskich kin 18 września. Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny tytuł, który bardziej niż efektownym rozmachem spróbuje przyciągnąć widzów mocną historią i aktorskimi kreacjami.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









