Epic Games ujawniło mapę do szóstego rozdziału Fortnite. Zaskoczą was japońskie klimaty

Fortnite jest ostatnio na fali. Wczoraj informowaliśmy was o rekordowej liczbie graczy w trakcie koncertu w grze. Dziś poznaliśmy wygląd nowej mapy do trybu Battle Royale, na której w najbliższym czasie będą zmagali się gracze.

Jak pisaliśmy w newsie o Fortnite Remix The Final, na końcu koncertu zasugerowano, że nowa mapa będzie nawiązywała do japońskiej kultury i faktycznie dziś mamy tego potwierdzenie. Przedstawiono nam także wszystkie większe punkty jakie pojawią się na mapie i jest ich całkiem sporo. Są to Warrior’s Watch, Flooded Fogs, Shoun;s Solitude, Seaport City, Shining Span, Canyon Crossing. Oprócz wymienionych właśnie feudalnych i współcześnie wyglądających terenów, pojawią się także takie z elementami nadprzyrodzonymi – The Great Turtle, Magic Mosses oraz Nightshift Forest.