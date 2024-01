Enshrouded sprzedaje się świetnie. „To dopiero początek” – zapowiadają twórcy

W zeszłym tygodniu Enshrouded zadebiutowało we wczesnym dostępie. Nowa produkcja twórców Portal Knights od początku cieszyła się sporym zainteresowaniem na Steam. Tymczasem okazuje się, że wspomniany tytuł zaliczył naprawdę udany start. Deweloperzy ze studia Keen Games pochwalili się bowiem fenomenalnymi wynikami sprzedaży.

Twórcy Enshrouded chwalą się wynikami sprzedaży. W zaledwie 4 dni gra osiągnęła fenomenalny rezultat

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X poinformowano, że sprzedaż Enshrouded przekroczyła milion egzemplarzy. Warto podkreślić, że wynik ten udało się osiągnąć w zaledwie 4 dni od premiery gry we wczesnym dostępie. Keen Games ma więc powody do zadowolenia, ale studio podkreśla, że „to dopiero początek”.