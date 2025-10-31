ENDORFY Thock V2 - to ta wzmocniona!

Nowa generacja sięga już po rozwiązania z wyższej półki, szczególnie w sferze akustycznej. Dostępne są wszystkie popularne formaty w nowej kolorystyce.

ENDORFY przy doposażaniu podstawowego Thocka poszło w stronę szaro-niebieskiej kolorystyki, która powinna być spójna z większością stanowisk PC.

Odwieczny wybór między bielą a czernią został przełamany i bardzo dobrze. To jednak dopiero początek zmian, bo pod maską też jest już trochę bardziej rasowo.

Co nowego w Thock V2?

W produktach ENDORFY da się wyczuć, że ich pomysłodawcy starają się bardzo przysłuchiwać entuzjastom akustycznej precyzji, zarówno w komponentach PC, jak i peryferiach.

Efektem tego jest zastosowanie wielowarstwowego, piankowego wygłuszenia, stabilizatorów i smarowania przełączników w przeprojektowanym Thocku.

Te zabiegi na moje ucho dały zamierzone efekty. Na odmianie Yellow przełączników ENDORFY pisze mi się miękko i pewnie.

Amortyzacja odbywa się bezgłośnie, ale jednocześnie “thocknięcie” schodzi satysfakcjonująco nisko, nie niosąc przy tym żadnych metalicznych pogłosów.

Punkt aktywacji zawieszony na relatywnie niskiej wysokości, bo 1,8 mm, przy 49 gramach wymaganej siły nacisku daje możliwość zarówno szybkiego pisania, jak i pewnych reakcji podczas grania bez częstych pomyłek.

Po tych wartościach i ogólnym poczuciu z użytkowania tych przełączników przez dwa tygodnie mogę śmiało powiedzieć, że współpraca z Gateronem dała sensowne frukta.

Yellow to wersja uniwersalna, podczas gdy odmiana Red wycelowana jest w tych, którym zależy na każdej milisekundzie, bowiem wymaga jeszcze niższej siły do aktywacji.

Thock V2 został wydany od razu we wszystkich najpopularniejszych formatach, od Compact, przez TKL i 75% po pełny.

Dopisek Wireless daje możliwość połączenia klawiatury zarówno za pośrednictwem Bluetooth, jak i radia (2,4 GHz), do którego nadajnik USB otrzymujemy w zestawie.

Zaawansowana konfiguracja Thock V2 została ubrana w przejrzystą aplikację, która pozwala na łatwe sterowanie podświetleniem ARGB i nie tylko.

Thock V2 – ceny nowej serii

Jesteśmy niedaleko po premierze, więc można się śmiało spodziewać tego, że do końca roku ceny podane niżej mocno się nie zmienią.

#Artykuł sponsorowany