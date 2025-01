Endless Legend 2 zapowiedziane na PC. Wczesny dostęp już na początku 2025 roku

Gracze pokierują bohaterami w przeróżnych podróżach, zdobywając nowe terytoria, gromadząc doświadczenie i budując relacje z sojusznikami oraz rywalami. Do wyboru będą różnorodne frakcje, z których każda posiada unikalne filozofie, mocne strony i styl rozgrywki. Dzięki asymetrycznemu podejściu do mechaniki, każda rozgrywka ma być nieco inna inna. To z pewnością nietuzinkowe podejście do tematu strategii i na papierze zdaje się wprowadzać powiew świeżości. Na premierę we wczesnym dostępie, będą dostępne cztery frakcje do wyboru, a dwie kolejne zostaną dodane w pełnej wersji gry. Zapowiedzi towarzyszy zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej.

Gra będzie dostępna na PC na platformie Steam i zadebiutuje we wczesnym dostępie na początku 2025 roku, choć dokładna data nie jest jeszcze znana.