Emily Blunt wierzy, że Dwayne Johnson pewnego dnia zdobędzie Oscara

Blunt była zachwycona atmosferą panującą na planie filmowym i zauważyła, że były zapaśnik bardzo koncentruje się na pracy, ale także wsłuchuje się w słowa reżysera i przede wszystkim pozostałych aktorów. Wspomniała, że podobnie dobrze współpracowało się jej z Ryanem Goslingiem.

Obaj słuchają z wielką uwagą, a jedna z cech wielkich aktorów. Są ciekawi, czekając na reakcję, bo bycie aktorem to coś więcej niż tylko tworzenie portretu granej postaci. To coś więcej, pozbawione egoizmu. Pamiętam, że uderzyło mnie to, kiedy poznałem DJ-a i zacząłem z nim pracować. Prawdopodobnie łatwo jest go zaszufladkować, ale wydaje mi się, że to nie jest tak. Ja mam zupełnie inne doświadczenia ze współpracy.