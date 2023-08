Dwayne Johnson uderza w Warner Bros. Poczuł się zmuszony do opuszczenia DC

Po premierze Black Adam pojawiło się wiele spekulacji, że Dwayne Johnson chciał przejąć władzę nad rozwojem uniwersum DC. Udało mu się namówić władze Warner Bros. do przywrócenia Henry’ego Cailla jako Supermana, a pomimo niskich wyników finansowych pierwszego filmu, wydawało się, że jego pozycja jako Black Adama nie zostanie zagrożona. Wszystko zmieniło się po objęciu władzy nad DC Studios przez Jamesa Gunna i Petera Safrana, którzy w swoich planach nie widzieli Dwayne’a Johnsona i granego przez niego bohatera. Pojawiły się nawet informacje, że popularny The Rock sabotował inny film z uniwersum DC, nie pozwalając na wykorzystanie bohaterów z jego filmu w innej produkcji. Teraz po kilku miesiącach Dwayne Johnson powrócił do sprawy w wywiadzie dla programu Hart to Heart prowadzonego przez Kevina Harta. Gwiazdor ma wyraźny żal do Warner Bros., że nie pozwolili zrealizować jego wizji.

Dwayne Johnson krytykuje Warner Bros. za brak zamówienia Black Adam 2

The Rock przyznał, że Black Adam trafił na zły okres w uniwersum DC, przez co został złapany przez „wir nowego przywództwa”, gdy Warner Bros. i DC Studios przechodziło przez wiele zmian. Aktor wprost skrytykował decyzje nowych dyrektorów wytwórni, którzy doprowadzili do wyrzucenia go z serii.

Za każdym razem, gdy masz firmę o tak dużej wielkości i znaczeniu, w której dochodzi do zmian na najwyższym szczeblu, pojawiają się ludzie, którzy będą podejmować decyzje pod względem kreatywnym i finansowym, na które ty nie możesz się zgodzić na poziomie filozoficznym.

James Gunn niedługo po przejęciu sterów nad studiem rozmawiał z Dwaynem Johnsonem o jego przyszłości. Prezes DC Studios miał mu przekazać, ze nie widzi go w nowym uniwersum, dlatego Black Adam 2 nie powstanie. The Rock nazwał brak zamówienia filmu jako „jedną z największych tajemnic”, zarówno dla niego, jak i całej branży. Skrytykował Warner Bros. za ich decyzje, że nie podążyli zgodnie z jego mentalnością, która stawia publiczność na pierwszym miejscu, zamiast tego podeszło do zamówienia kontynuacji patrząc jedynie na wyniki finansowe, które nie były zadowalające.