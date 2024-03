Emily Blunt, gwiazda Kaskadera i reżyser filmu chcą nakręcić „wiele” sequeli: Chcemy popularności Zabójczej broni

Kaskader jeszcze nie trafił do kin, ale jego twórcy już odważnie patrzą w przyszłość. Przypomnijmy, że jest to film luźno nawiązujący do serialu telewizyjnego z lat 80. o tym samym tytule, który ma być swego rodzaju hołdem dla ciężkiej i niebezpiecznej pracy kaskaderów.