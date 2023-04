Elon Musk wściekły na Microsft. Straszy giganta pozwem za trenowanie SI na danych z Twittera

Działanie Microsoftu spowoduje, że użytkownicy nie będą mogli uzyskać dostępu do swojego konta na Twitterze i zarządzać tweetami za pośrednictwem usługi zarządzania mediami społecznościowymi od 25 kwietnia. Dotyczy to wyłącznie Twittera, ponieważ platforma ogłosiła, że zacznie pobierać od 42 do 210 tys. dolarów miesięcznie za dostęp do swojego interfejsu API. Może się wydawać, że dla tak ogromnej firmy nie są to wielkie pieniądze, ale najwidoczniej Microsoft nie ma zamiaru płacić za usługę, która do niedawna była bezpłatna.

