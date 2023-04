Elon Musk uważa ChatGPT za zagrożenie dla ludzkości i... chce stworzyć własne AI

Nie od dziś wiadomo, że sztuczna inteligencja potrafi naprawdę sporo, a jej ogromny rozwój w ostatnich czasach dowodzi, iż AI raczej na razie nigdzie się nie wybiera. Niektórzy jednak uważają tę technologię za bardzo groźną – do tej grupy osób należy między innymi Elon Musk, według którego sztuczna inteligencja stanowi największe zagrożenie dla ludzkości i jest bardziej niebezpieczna od broni atomowej. Co więcej, jak podaje serwis Fox News , biznesmen ma w planach ocalenie naszej cywilizacji przed sztuczną inteligencją oraz dezinformacją z pomocą… sztucznej inteligencji. Tak – wiem, jak to brzmi.

Elon Musk chce stworzyć własne AI – tyle że bezpieczne

Biznesmen udzielił niedawno wywiadu Tuckerowi Carlsonowi. Podczas rozmowy zdradził, iż ma w planach stworzenie własnej wersji programu ChatGPT, który nazwał TruthGPT. Jak wskazuje sama nazwa (truth – z ang. prawda), głównym zadaniem sztucznej inteligencji rozwijanej przez Muska będzie walka z dezinformacją oraz dążenie do prawdy: