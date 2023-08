Elon Musk: problemy zdrowotne mogą opóźnić walkę w klatce z Zuckerbergiem

Elon Musk ogłosił, że być może będzie musiał odłożyć swoją potencjalną bójkę z Markiem Zuckerbergiem z powodu problemu zdrowotnego. Właściciel serwisu X, musi wykonać rezonans magnetyczny szyi i górnej części pleców. Jeśli diagnoza będzie wskazywała na taką konieczność, podda się operacji. Miliarder nie podał żadnych dat.

Komunikat wzbudził sporo złośliwych komentarzy, z których wynika, że choroba Muska jest tak samo prawdziwa, jak ogłoszenie lotu na Księżyc. I być może jest w tym ziarno prawdy, bo w przeszłości rzeczywiście zdarzało mu się wycofywać ze składanych deklaracji i szukanie ku temu rozmaitych wykrętów.

Walka Musk kontra Zuckerberg opóźniona :)

Z drugiej strony, zapowiedź walki w klatce doszła już do granic absurdu. Można się w tym miejscu zastanowić, co jest gorsze – to, że prezesi, wielkich i poważnych firm, opowiadają kiepskie żarty na temat wzajemnej walki na pięści, czy to, że ich bajka urosła już do poziomu prawdy. Jednak kto wie, może kiedy Musk wyzdrowieje…