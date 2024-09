Elden Ring: Shadow of The Erdtree stało się nieco łatwiejsze. Wszystko dzięki aktualizacji

Być może to już ostatni patch do hitu z 2022 roku.

Rozwój Elden Ringa przez FromSoftware dobiega powoli końca, lecz właśnie otrzymaliśmy kolejną aktualizację do gry naprawiającą błędy oraz wprowadzającą zmiany dotyczące balansu rozgrywki. Jedną z bardziej wyczekiwanych zmian jest znaczące osłabienie ostatniego bossa z dodatku do gry - Shadow of The Erdtree.

Elden Ring z nową aktualizacją

Największą zmianą w nowej aktualizacji jest osłabienie jednego z ataków ostatniego bossa w DLC, czyli Radahn, obiecany małżonek. W obu fazach walki często wykonuje on trzy szybkie cięcia swoimi mieczami, które dla wielu były praktycznie nie do uniknięcia. Po updacie ten ruch został znacznie spowolniony i nie powinien sprawić już problemu większości graczy. Dodatkowo zmniejszone zostały obrażenia, jakie otrzymujemy od ataków tego bossa.