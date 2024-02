Elden Ring osiąga kolejny kamień milowy. Rewelacyjna sprzedaż gry From Software

Gracze już od wczoraj mogą rzucić okiem na pierwszy zwiastun fabularnego rozszerzenia Elden Ring: Shadow of the Erdtree. W związku z tym wydarzeniem prezes From Software udzielił wywiadu IGN, w którym poza omówieniem DLC odniósł się również do tematu planów na przyszłość marki. To jednak nie koniec wieści dotyczących gry. Najnowszy komunikat prasowy opublikowany przez Bandai Namco zdradza bowiem wynik sprzedażowy, jaki osiągnąl Elden Ring od momentu premiery.

Bandai Namco podaje rewelacyjną sprzedaż gry Elden Ring

Jak się dowiadujemy, od czasu premiery w lutym 2022 roku, Elden Ring został sprzedany w liczbie ponad 23 milionów egzemplarzy. Wynik ten obejmuje sprzedaż pudełek oraz wersji cyfrowych (również na Steamie). najnowszym komunikacie prasowym dotyczącym Elden Ring: Shadow of the Erdtree, poza informacjami o DLC, Bandai Namco dzieli się wynikiem sprzedażowym podstawowej wersji gry.Wynik ten obejmuje sprzedaż pudełek oraz wersji cyfrowych (również na Steamie).

Oznacza to, że od momentu, kiedy ostatni raz otrzymaliśmy informacje o danych sprzedażowych (w maju 2023 roku), w ręce graczy trafiły dodatkowe 3 miliony kopii. Elden Ring osiągnął więc kolejny, ważny kamień milowy i wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem wśród miłośników wirtualnej rozrywki. Elden Ring osiągnął więc kolejny, ważny kamień milowy i wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem wśród miłośników wirtualnej rozrywki.