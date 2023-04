Ed Harris może wkrótce dołączyć do MCU i zagra w serialu Wonder Man

Ed Harris podobno prowadzi rozmowy w sprawie roli w serialu Wonder Man. Jeśli zakończą się pomyślnie, będzie to kolejny gwiazdor dołączający do MCU.

Niedawno fani Westworld otrzymali niezwykle smutną informację – serial został skasowany przez Warnera i nie będą powstawały kolejne sezony. Jedną z kluczowych postaci grał w nim Ed Harris. Wygląda na to, że ten znakomity aktor prowadzi już rozmowy dotyczące ewentualnego udziału w kolejnej dużej produkcji telewizyjnej. Marvel Studios pracuje obecnie nad telewizyjną adaptacją Wonder Man z Yahya Abdul-Mateen II z Aquamana, który zagra Simona Williamsa i to właśnie częścią obsady tej serii może stać się Harris.

Ed Harris dołączy do MCU i zagra w serialu Wonder Man

Informacją na temat negocjacji prowadzonych przez Eda Harrisa podzielił się Jeffa Sneider w swoim podcaście The Hot Mic. Jego zdaniem aktor negocjuje warunki dołączenia do obsady serialu Wonder Man.