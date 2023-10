EA usunęło komiczny błąd w EA Sports FC 24 pozwalający przykleić piłkę do nogi

Kilka dni temu sieć obiegła wiadomość o dość komicznym błędzie w grze EA Sports FC 24, który pozwalał dosłownie przykleić piłkę do nogi odpowiedniego zawodnika i wbiec do siatki przeciwnika, aby strzelić gola. Na szczęście – przynajmniej po części – Electronic Arts zajęło się sprawą, aby poinformować, że na tę chwilę błąd został z gry usunięty.

EA Sports FC 24 z komicznym błędem. Electronic Arts udało się go usunąć

Na oficjalnym profilu EA Sports FC 24 służącym do komunikowania się ze społecznością na Twitterze/X możemy znaleźć wpis z informacją, że w celu usunięcia tego błędu deweloperzy musieli tymczasowo deaktywować konkretny perk (czy raczej konkretną kombinację: Trickster + PlayStyle), który pozwalał na przyklejenie piłki do nogi przeciwnika. Gracze nie otrzymali jednak informacji na temat tego, kiedy dokładnie mogą spodziewać się powrotu do normalności – Electronic Arts powiedziało jedynie, że trzeba poczekać na kolejną aktualizację po uporaniu się z tym błędem przez deweloperów, aby można było wspomniane perki do gry przywrócić.

Wczytywanie ramki mediów.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że EA Sports FC 24 zadebiutowało na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Gra jest również dostępna w ramach subskrypcji EA Play i oferuje pełną polską wersję językową.