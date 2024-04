EA Sports F1 24 i nowy model jazdy - bliżej symulacji, ale nadal przystępnie?

Nowa odsłona serii EA Sports F1 już na ostatniej prostej do premiery, a kilka dni temu mieliśmy okazję na specjalnej prezentacji mieliśmy okazję dowiedzieć się jak wyglądają największe zmiany w stosunku do poprzednich gier. Dziś słów kilka o tym, na co wielu graczy zwraca największą uwagę – prowadzenie się samochodów.

Electronic Arts w ostatnich latach nie miało łatwo w kwestii przeróżnych zmian związanych z grą traktującą o Formule 1. Z jednej strony zmiany względem specyfikacji opon, z drugiej wejście nowej generacji aut oraz zmian na różnych torach na całym świecie, a na horyzoncie pojawia się zmiana związana z nowymi regulacjami w przyszłym roku. Innymi słowy mówiąc – ekipa Codemasters ma pełne ręce roboty. Jednakże coraz częściej mówi się o tym, iż seria EA Sports F1 nadal zbyt kurczowo trzyma się terminu “simcade”, czyli połączenia odrobiny symulacji z luźniejszym i arcade’owym ściganiem się. Dlatego też Codemasters w tym roku największy nacisk położyła właśnie na nowy model jazdy, na który w o wiele większym stopniu mają wpływać poszczególne elementy samochodów.

Począwszy od zupełnie nowej fizyki zawieszenia poprzez ulepszony model odwzorowania struktury i działania opon oraz odwzorowanie aerodynamiki, a także więcej mozliwości względem ustawień silnika oraz samego pojazdu. Ekipa Codemasters wierzy, iż te nowości sprawią, że odczucia z jazdy w EA Sports F1 24 będą znacznie lepsze i bliższe tym realnym niż do tej pory.

Mocno buja z tym zawieszeniem… i nie tylko

To co najważniejsze to fakt, że nowy model działania zawieszenia w F1 24 działa zarówno w przypadku tegorocznych samochodów Formuły 1, jak również i samochodów Formuły 2 z roku 2023 (oraz 2024, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż w ostatnich latach pojawiały się one w aktualizacjach w połowie roku). Bierze ono również pod uwagę m.in. wygięcie opon w trakcie pokonywania zakrętów oraz zbieżność kół w zależności od ustawień pojazdu wraz z innymi efektami geometrycznymi, które mogą się pojawić w trakcie jazdy np. efekt Ackermanna związany z pokonywaniem zakrętów. Oznacza to również, że samochody w EA Sports F1 24 domyślnie powinny również dać większe pole do manewru jeśli chodzi o jazdę w przypadku chociażby wyprzedzania w zakrętach. Poza tym również większą rolę będzie grało rozłożenie masy pojazdu, jego środka ciężkości, a także zmian związanych chociażby z ubywającym paliwem i tym jak samochód będzie reagował na dystansie.

Duże zmiany pojawiły się również wraz z nowym zachowaniem opon w trakcie jazdy ze względu na to, iż nowe podejście do kwestii zawieszenia w EA Sports F1 24 wymagało pewnych dodatkowych poprawek m.in. jeśli chodzi o wcześniej wspomniane wyginanie się opon w trakcie jazdy na zakrętach czy też symulacją punktu styku opon z nawierzchnią po to, aby o wiele lepiej wyłapywać wszelkie zmiany przeładające się również na zmiany w zawieszeniu. Z innych elementów poprawiony został model nagrzewania się opon, a co za tym idzie również lepiej powinno być w kwestii zachowywania się opon w deszczowych warunkach.

Również Codemasters postawiło na różne zachowywanie się samochodów z różnych drużyn względem aerodynamiki. W skrócie – wszelkie zmiany w ustawieniach docisku, wysokości samochodu nad nawierzchnią mają mieć o wiele większe znaczenie w trakcie prac nad odpowiednim ustawieniem tym bardziej, że również każda z drużyn ma mieć swoje plusy i minusy pod tym względem. Tutaj za przykład została podana ubiegłoroczna konfiguracja Williamsa, która była relatywnie szybka na prostych, ale słabsza na zakrętach. Wszelkie badania Codemasters we współpracy z drużynami z wykorzystaniem wirtualnych tuneli aerodynamicznych miała również wpłynąć na o wiele bardziej realistyczne doświadczenia z korzystania z systemu DRS oraz jazdy za samochodem w strumieniu powietrza.