Dziś rusza otwarta beta Diablo 4. Blizzard zapowiada długie kolejki i nie tylko

Blizzard zamierza bowiem wykorzystać otwartą betę Diablo 4 do celowego przeciążania serwerów, by sprawdzić ich możliwości . Powyższe informacje za pośrednictwem oficjalnego forum studia przekazał Adam Fletcher, który jest odpowiedzialny za kontakt ze społecznością.

Miniony weekend pomógł nam przewidzieć przepustowość, jakiej spodziewamy się w ten weekend, i będziemy ją wykorzystywać, aby celowo obciążać nasze systemy w ramach przygotowań do premiery. Podsumowując, chociaż wiemy, że może to być frustrujące, potrzebujemy kolejek, aby odpowiednio przetestować nasze usługi – tłumaczy Fletcher.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo IV zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 6 czerwca. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych w miniony weekend testów: Diablo IV – już graliśmy. Kolejka do piekła.