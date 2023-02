Dziś premiera Hogwarts Legacy. Zobacz trailer w polskiej wersji językowej

Premiera Hogwarts Legacy przebiega w dość niestandardowy sposób. Oficjalnie gra debiutuje na rynku dziś, a mam wrażenie, że wiemy już o niej dosłownie wszystko. Planujecie zagrywać się w najnowszą produkcję Avalanche Software? Polski dystrybutor gry – firma Cenega – przypomina o premierze i zachęca do zapoznania się z trailerem w języku polskim. Wideo znajdziecie poniżej.

Hogwarts Legacy to jedna z najgłośniejszych premier w historii

Co do tego, że Hogwarts Legacy jest świetną grą nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Tytuł został doceniony przez recenzentów i osoby, które już miały okazję zagrać w tę produkcję. Sytuacja związana z bojkotem dołożyła swoje trzy grosze do rozgłosu, jakim cieszy się gra.



W ostatnich dniach produkcja autorstwa Avalanche Software cieszyła się ogromną popularnością na platformach wśród streamerów, a gracze, którzy zdecydowali się na zakup najdroższej edycji Hogwarts Legacy, mogli wziąć udział w magicznej przygodzie nieco wcześniej. Według danych zebranych przez serwis SteamDB wyłącznie jednego wieczoru w ten tytuł zagrywało się już 489,139 osób.



W nadchodzących dniach o Hogwarts Legacy z pewnością będzie głośno. Wiele osób już teraz otwarcie mówi o tym, że to naprawdę mocny kandydat do gry roku. Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na PC i konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Użytkownicy konsol starszej generacji będą musieli poczekać na debiut gry do 4 kwietnia.