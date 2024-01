Dżentelmeni na pierwszym zwiastunie. Serial Guya Ritchiego zawita na Netflixa w marcu

Nowy serial kryminalny Netflixa jest oczywiście inspirowany oryginalnym filmem z 2019 roku. Stworzył go sam Guy Ritchie, przy współpracy Matthew Reada. Poszczególne odcinki reżyserowali Guy Ritchie, David Caffrey, Eran Creevy i Nima Nourizadeh.

W Dżentelmenach Eddie Horniman nieoczekiwanie dziedziczy pokaźną wiejską posiadłość swojego ojca – i niedługo po typ odkrywa, że jest to centrum produkcji narkotyków. Co więcej, wiele podejrzanych postaci z brytyjskiego półświatka chce mieć udział w tej operacji. Zdeterminowany, by wyrwać swoją rodzinę ze szponów złych ludzi, Eddie próbuje bawić się z gangsterami w ich własną grę.