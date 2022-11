Dying Light 2 z darmowym DLC. Gracze mogą pobierać pakiet „Ostatni chichot”

Posiadacze Dying Light 2 mogą odebrać pakiet o nazwie „Ostatni chichot”, dzięki któremu otrzymają dostęp do trzech nowych przedmiotów. W zestawie znajdziemy nową broń, „upiorny” kostium, a także unikatową skórkę dla paralotni . DLC znajdziecie na Steam i Epic Games Store , a także w PlayStation Store i Xbox Store . Techland podkreśla, że chce w ten sposób podziękować graczom za okazywane wsparcie i zainteresowanie wspomnianą produkcję. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ DLC „Ostatni chichot” do Dying Light 2 dostępne jest jedynie do 10 listopada .

Klauni mają czasem słabość do przemocy i wygląda na to, że taki właśnie osobnik oderwał się od swojej trupy cyrkowej. Chce zrealizować swoje makabryczne fantazje i jest żądny krwi, ale na szczęście w mieście nigdy nie zabraknie mu czaszek potworów. Wciel się w głupawego, choć nieprzewidywalnego zadymiarza i z każdego ciosu zrób zabójczy żart – czytamy w opisie DLC na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.