Dying Light 2: Gut Feeling na brutalnym zwiastunie. Premiera patcha już jutro

Dwa dni temu informowaliśmy Was o transmisji na żywo, która została zapowiedziana przez polskie studio Techland i odbędzie się już jutro o godzinie 20:00 czasu polskiego. Skupi się ona na aktualizacji Gut Feeling do gry Dying Light 2: Stay Human , którą ujawniono pod koniec marca podczas Future Games Show. Tego samego dnia wspomniany patch zostanie udostępniony w grze. Jeżeli natomiast należycie do tych, którzy niecierpliwie czekają na premierę, poniżej mamy dla Was najnowszy zwiastun aktualizacji.

Dying Light 2 – zwiastun aktualizacji Gut Feeling