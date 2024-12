Dwie nowe gry w Xbox Game Pass. Następna produkcja dostępna w usłudze na premierę

Wczoraj informowaliśmy o nowościach, które w najbliższym czasie pojawią się w usłudze Xbox Game Pass. Wśród nich znalazło się wiele gier, lecz będą one stopniowo udostępniane abonentom. Dziś zgodnie z wcześniejszym komunikatem Microsoft postanowił podzielić się dwoma kolejnymi tytułami - dla jednego z nich będzie to debiut na rynku.

Xbox Game Pass - nowości dostępne w ramach abonamentu

Dziś w ramach subskrypcji Xbox Game Pass otrzymamy dostęp do dwóch produkcji, czyli Overthrown oraz EA Sports WRC 24. Pierwszy wymieniony tytuł jest city builderem połączonym z grą akcji. W produkcji stworzonej przez niezależne studio Brimstone przenosimy się do fantastycznej krainy, w której jako władca od podstaw tworzymy dobrze prosperujące królestwo. Początkowo przemierzamy okolicę w celu zdobycia podstawowych zasobów potrzebnych do wznoszenia budynków, a wraz z postępem możemy powierzać mniej ważne obowiązki poddanym.