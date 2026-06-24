Dwie legendarne serie science fiction mogły połączyć się we wspólne uniwersum. Twórcy ujawnili kulisy anulowanego projektu

Fani od dawna czekają na połączenie obu tych franczyz.

Fani science fiction od lat marzą o spotkaniu dwóch legendarnych marek, czyli Star Treka oraz Doktora Who. Okazuje się, że taki projekt wcale nie był wyłącznie internetową fantazją. Showrunnerzy Star Trek: Nieznane nowe światy, Akiva Goldsman i Henry Alonso Myers, potwierdzili, że przez pewien czas prowadzono rozmowy na temat crossoveru z kultowym serialem BBC. Star Trek i Doktor Who mogły połączyć się w jedno uniwersum W rozmowie z Awards Radar Goldsman zdradził, że on, Myers oraz Russell T. Davies, były showrunner Doktora Who, rozważali połączenie obu uniwersów. Pomysł miał być omawiany przez dłuższy czas, ale ostatecznie nie udało się doprowadzić go do realizacji.

Próbowaliśmy z Russellem zrobić crossover. Naprawdę staraliśmy się przez lata. To jeden z tych projektów, które prawie się udały, ale nie do końca. Byliśmy jednak całkiem blisko i odbyliśmy kilka naprawdę świetnych rozmów. Z naszej perspektywy Pelia podróżowała TARDIS. Dlaczego nie? Choć nie wiadomo, jak daleko faktycznie zaszły rozmowy, sam fakt, że temat był poważnie omawiany, wystarczy, aby rozpalić wyobraźnię widzów. Połączenie uporządkowanego, eksploracyjnego świata Star Treka z podróżami w czasie, paradoksami i charakterystycznym chaosem Doktora Who brzmi jak wydarzenie stworzone dla fanów klasycznej fantastyki naukowej. Największą przeszkodą mogły okazać się jednak kwestie prawne i biznesowe. Crossover tego typu musiałby połączyć nie tylko dwie ogromne franczyzy, ale też interesy różnych firm oraz platform streamingowych. W ostatnich latach Doktor Who był związany z Disney+, które finansowało najnowszy etap serialu pod opieką Daviesa, natomiast Star Trek pozostaje marką Paramount. Taka układanka mogła skutecznie zatrzymać projekt, zanim ten wyszedł poza fazę rozmów. Co ciekawe, ślady potencjalnego połączenia obu światów pojawiły się już w Star Trek: Nieznane nowe światy. W finale sezonu z 2025 roku, zatytułowanym „New Life and New Civilizations”, Pelia, grana przez Carol Kane, wspomina o długiej historii podróży w czasie z udziałem pewnego Doktora. Sugestia była czytelna dla fanów i wyraźnie wskazywała, że bohaterka mogła kiedyś spotkać Władcę Czasu. Myers, komentując postać długowiecznej Lanthanitki, podkreślił, że jej przeszłość daje twórcom sporo miejsca na podobne aluzje: Długa historia. Zrobiła wiele rzeczy. Przeżyła wiele przygód.

GramTV przedstawia:

Goldsman odpowiedział również twierdząco, gdy w rozmowie zasugerowano, że Gwiezdna Flota mogłaby istnieć w uniwersum Doktora Who: Zgadza się. To nie jedyny ukłon w stronę fanów. W odcinku „The Sehlat Who Ate Its Tail” TARDIS Doktora została pokazana obok USS Enterprise, uwięziona w bycie pochłaniającym gwiazdy. Był to jedynie żartobliwy easter egg dla najbardziej uważnych widzów, ale jednocześnie wystarczająco wyraźny, aby przypomnieć, jak blisko mogło być do większego wydarzenia. Z drugiej strony Doktor Who także nie pozostawało całkowicie obojętne wobec Star Treka, ponieważ kontrowersyjny odcinek „Space Babies” zawierał odniesienie do tej franczyzy. Obecnie szanse na aktorskie spotkanie Enterprise z TARDIS wydają się niewielkie. Przyszłość Doktor Who pozostaje niepewna po rezygnacji Disneya z kontynuowania projektu. Równocześnie Paramount ma zmieniać podejście do Star Treka, ograniczając jego obecność w streamingu, stawiając mocniej na kino i kończąc erę Alexa Kurtzmana jako osoby nadzorującej rozwój marki.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.