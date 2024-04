Dwie darmowe gry w Epic Games Store. Kolejne prezenty dla graczy na PC

Jak w każdy czwartek Epic Games Store udostępni kolejne prezenty dla użytkowników komputerów osobistych. W tym tygodniu w ofercie darmowych gier znajdziemy aż dwie produkcje. Ciężko jednak mówić o wielkich hitach, a darmowe tytuły tym razem zadowolą fanów gier niezależnych. Przez najbliższy tydzień możecie odebrać The Big Con oraz Town of Salem 2 nie ponosząc za to żadnych opłat. Gry zostaną udostępnione od godziny 17:00 i będą dostępne do następnego czwartku.

The Bic Con – opis gry

Przemierzaj Amerykę lat 90. jako nastoletni oszust podczas przygody pełnej zbrodni. Wciel się w Aliego, ciekawskiego i sarkastycznego licealistę, który porzuca obóz, aby wybrać się na wycieczkę przełajową. Ale to nie jest zwykła przejażdżka! Ali ma niezwykle ważną misję, aby uratować swój rodzinny sklep wideo przed paskudnymi lichwiarzami próbującymi zamknąć ich biznes.

Town of Salem 2 – opis gry

W mieście Salem panuje zamieszanie po przejęciu władzy przez sabat. Czy będziesz miał to, czego potrzeba, aby przeżyć? Użyj 5 kluczy do miasta, aby wypróbować grę! Klucze ładują się co 3 godziny. Zdobycie Aktu Miasta pozwala na nieograniczoną zabawę.

Więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

W Epic Games Store jest jeszcze dostępna do odebrania gra z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie przypisać do swojego konta polskie Ghostrunner, które znajdziecie w tym miejscu.