Drużyna A(A) - anonimowi alkoholicy szmuglują spirytus. Polska komedia od twórców filmu Johnny na pierwszym zwiastunie

Dystrybutor filmu pokazał właśnie pierwszy zwiastun Drużyna A(A), filmu w którym udało się zgromadzić gwiazdorską obsadę, a zobaczymy go już we wrześniu. Za produkcją stoją ludzie mający na koncie przebojowe widowisko Johnny, które tylko w kinach zobaczyło milion widzów. Jest to znakomity wynik i niewielu rodzimym produkcjom udaje się choćby zbliżyć do tego wyniku. Teraz zobaczymy jak poradzili się z dowcipnym portretem grupy anonimowych alkoholików, którzy podjęli przewrotny plan – przemyt cystern ze spirytusem. Zdesperowani ludzie postanowili zdobyć w ten sposób ratować swój ośrodek.

Polska Drużyna A(A) rusza do akcji i wchodzi do przemytniczego światka

Drużyna A(A) to opowieść o czwórce anonimowych alkoholików, którzy podjęli walkę o przetrwanie swojego ośrodka odwykowego. Trzeba przyznać, że zdecydowali się na brawurowy plan. Ich zadaniem jest przeszmuglowanie dwóch cystern wypełnionych po brzegi spirytusem. Jest szansa na sukces, ale dla byłych spożywających także wielka pokusa. To właśnie dlatego w podróż życia zabierają swego terapeutę. Oczywiście z pozoru plan, znacznie się komplikuje. Nielegalny transport tropiony jest przez Celniczkę, która okazuje się zakamuflowaną… Tego dowiemy się w kinach.