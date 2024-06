Dredge wkrótce z kolejnym DLC. Ujawniono datę premiery dodatku The Iron Rig

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Dredge doczeka się ekranizacji. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji związanych z ciepło przyjętą produkcją studia Black Salt Games. Już niedługo rybackie RPG w klimatach lovecraftowskiego horroru otrzyma kolejny dodatek. Twórcy ujawnili bowiem, kiedy gracze będą mieli okazję zapoznać się z rozszerzeniem zatytułowanym The Iron Rig.

Poznaliśmy dokładną datę premiery The Iron Rig, czyli drugiego dodatku do Dredge

Okazuje się, że premierę dodatku The Iron Rig do Dredge zaplanowano na 15 sierpnia 2024 roku. Na Future Games Show Summer Showcase 2024 zaprezentowano również zwiastun nadchodzącego rozszerzenia. Jeśli jesteście zainteresowani, to wspomniany materiał znajdziecie na dole wiadomości.