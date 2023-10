Drakula dołącza do MCU. Marvel walczy ze spadającym zainteresowaniem superbohaterami

W 2022 r. Marvel Studios zaczęło szukać nowych obszarów, mogących zainteresować widzów i coraz odważniej wkracza w świat horrorów. Zaczęło się od Werewolf By Night, który odniósł sukces. To dało Marvelowi do zrozumienia, że jest to nowy kierunek twórczy dla studia, którym musi dalej podążać. Później przyszła pora na restart Blade’a i Morbiusa. Jednak te widowiska spodobały się widzom znacznie mniej.

Grobowiec Drakuli w MCU

Teraz wytwórnia sięga po swój najbardziej kultowy komiks-horror, czyli Grobowiec Drakuli, który został zaadaptowany do wersji live-action, a Marvel Studios w końcu jest w stanie zrobić to dobrze. Dla przypomnienia, Grobowiec Draculi był, wydawanym co miesiąc, komiksem, który Marvel publikował w latach 1972–1979. Przez pierwsze sześć numerów seria krążyła pomiędzy legendami komiksów, takimi jak: Gardner Fox, Gerry Conway i Archie Goodwin, aż w końcu Marv Wolfman przejął obowiązki scenarzysty pozostałej części serii, a wszystkie grafiki wykonał Gene Colan, a w dużej mierze napisał je Tom Palmer.