Dragon’s Dogma 2 z wynikami sprzedaży. Wiemy, ilu graczy kupiło nowe action-RPG

Niewykluczone, że wyniki sprzedaży Dragon’s Dogma 2 byłyby nieco wyższe, gdyby nie kontrowersje związane z mikropłatnościami, a także kiepska optymalizacja. Capcom i tak ma jednak powody do zadowolenia, bo wspomnianej produkcji udało się już osiągnąć naprawdę dobry rezultat.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon’s Dogma 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Capcomu, to zapraszamy Was do lektury: Dragon's Dogma II - recenzja. Podróże małe.