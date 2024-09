Dragon Age: The Veilguard ze szczegółową prezentacją systemu rozwoju postaci

W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć 22-minutowy gameplay z Dragon Age: The Veilguard. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji i materiałów ze wspomnianej produkcji. BioWare postanowiło bowiem podzielić się kolejnymi szczegółami i zaprezentowało graczom system rozwoju postaci w nadchodzącej odsłonie serii Dragon Age.

BioWare prezentuje system rozwoju postaci w Dragon Age: The Veilguard

BioWare we wpisie opublikowanym na oficjalnym blogu poinformowało, że po osiągnięciu 50. poziomu główny bohater Dragon Age: The Veilguard będzie mógł pochwalić się unikalnym stylem gry dostosowanym do „wykonywania skoordynowanych ataków wraz ze swoimi towarzyszami”. Deweloperzy podkreślają, że najwięcej punktów doświadczenia gracze będą zdobywać za wykonywanie zadań, a im „większa i bardziej doniosła” misja, tym większa nagroda.