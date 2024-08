Dragon Age: The Veilguard z oficjalną datą premiery. Wystartowała przedsprzedaż gry

Ponadto wystartowały już preordery – gracze mogą nabyć Dragon Age: The Veilguard w wersji Standardowej oraz Deluxe. Edycja Standardowa kosztuje 269,90 zł na PC i 369,90 zł na PS5 i Xbox Series X/S, oferując Zbroję Krwawego Smoka dla wszystkich trzech klas (wojownika, maga i łotrzyka). Wersja Deluxe to natomiast koszt 359,90 zł na PC i 469,90 zł na PS5 i Xbox Series X/S – tutaj gracze mogą liczyć na zestaw podstawowy oraz bonusy: 3 zbroje i 6 broni dla postaci gracza, oraz 7 zbroi i 7 broni dla towarzyszy.

Wkrocz do Thedas, świata pełnego dzikiej natury, zdradliwych labiryntów i lśniących miast, ale też konfliktu i tajemnej magii. Dwójka spaczonych starożytnych bóstw wyrwała się z wielowiekowej ciemności i nade wszystko pragnie zniszczyć świat. Thedas potrzebuje kogoś, na kim można polegać. Wejdź na scenę jako Rook, najnowszy bohater w panteonie Dragon Age. Bądź, kim tylko zechcesz, i graj, jak chcesz, walcząc o uratowanie świata przed boską plagą. Samotnie sobie nie poradzisz, to zbyt trudne zadanie. Poprowadź drużynę siedmiu towarzyszy, z których każdy ma ciekawą historię do poznania i kształtowania. Razem stworzycie Straż Zasłony. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.